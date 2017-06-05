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20:52, 5 июня 2017 343
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Штрафы не спасут. Синоптики заявили о нехватке финансирования

Штрафы не спасут. Синоптики заявили о нехватке финансирования

Синоптики считают, что штрафы за неверный прогноз погоды вряд ли смогут повлиять на его точность. Специалистам не хватает нужного оборудования и финансирования из бюджета, заявил замдиректора по работе Ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин, передает REGNUM.

«То, что произошло 29 мая — это порывистый шкал ветра, для его определения нужен локатор. В таких странах, как Япония, Германия, Франция почти нет зон вне видимости локационного поля. В районе Москвы стоит всего 4 локатора. Все упирается в финансирование. Один локатор один сейчас стоит 100 млн рублей, а в Росгидрометцентре пока каждый год финансирование сокращается на 10%", — подчеркнул он.

Варакин также отметил, что существует определенный набор метеоэлементов, которые можно спрогнозировать, а есть быстроразвивающиеся явления. «Будь хоть три суперкомпьютра, если явления еще нет, как его можно заложить в программу и узнать, где оно будет и как проявится?» — заметил мужчина.

По его мнению, необходимо пригласить в Росгидрометцентр представителей власти и провести ознакомительную экскурсию, чтобы они могли лично оценить реальные возможности главных синоптиков страны.

Напомним, глава МЧС Владимир Пучков предложил выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды.


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