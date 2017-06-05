Штрафы не спасут. Синоптики заявили о нехватке финансирования

Синоптики считают, что штрафы за неверный прогноз погоды вряд ли смогут повлиять на его точность. Специалистам не хватает нужного оборудования и финансирования из бюджета, заявил замдиректора по работе Ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин, передает
«То, что произошло 29 мая — это порывистый шкал ветра, для его определения нужен локатор. В таких странах, как Япония, Германия, Франция почти нет зон вне видимости локационного поля. В районе Москвы стоит всего 4 локатора. Все упирается в финансирование. Один локатор один сейчас стоит 100 млн рублей, а в Росгидрометцентре пока каждый год финансирование сокращается на 10%", — подчеркнул он.
Варакин также отметил, что существует определенный набор метеоэлементов, которые можно спрогнозировать, а есть быстроразвивающиеся явления. «Будь хоть три суперкомпьютра, если явления еще нет, как его можно заложить в программу и узнать, где оно будет и как проявится?» — заметил мужчина.
По его мнению, необходимо пригласить в Росгидрометцентр представителей власти и провести ознакомительную экскурсию, чтобы они могли лично оценить реальные возможности главных синоптиков страны.
Напомним, глава МЧС Владимир Пучков предложил