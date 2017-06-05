Россияне спросят Путина про пенсионный возраст и ремонт дорог

Вопросы социального характера лидируют в числе тех, которые россияне подготовили для президента страны в преддверии очередной «Прямой линии с Владимиром Путиным». Граждан волнует состояние дорог, услуги ЖКХ и пенсионное обеспечение, со ссылкой на call-центр, куда поступают вопросы, передает «
По информации операторов, поступает много звонков от граждан Украины, переехавших в Россию из Донбасса, они спрашивают о получении российского гражданства.
Также президенту задают много вопросов, связанных с деятельностью банков и страховых компаний. Согласно данным на
Россиян также беспокоят высокие цены на авиабилеты по России в период отпусков. Главу государства спрашивают о наказании чиновников, уличенных в коррупции, задают вопросы, связанные с ЕГЭ, и о возможном повышении пенсионного возраста.
Напомним, «Прямая линия» с Путиным
Фото «Российская газета»