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16:08, 5 июня 2017 814
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Россияне спросят Путина про пенсионный возраст и ремонт дорог

Россияне спросят Путина про пенсионный возраст и ремонт дорог

Вопросы социального характера лидируют в числе тех, которые россияне подготовили для президента страны в преддверии очередной «Прямой линии с Владимиром Путиным». Граждан волнует состояние дорог, услуги ЖКХ и пенсионное обеспечение, со ссылкой на call-центр, куда поступают вопросы, передает «Интерфакс».

По информации операторов, поступает много звонков от граждан Украины, переехавших в Россию из Донбасса, они спрашивают о получении российского гражданства.

Также президенту задают много вопросов, связанных с деятельностью банков и страховых компаний. Согласно данным на сайте «Прямой линии», к президенту опять обращаются обманутые дольщики.

Россиян также беспокоят высокие цены на авиабилеты по России в период отпусков. Главу государства спрашивают о наказании чиновников, уличенных в коррупции, задают вопросы, связанные с ЕГЭ, и о возможном повышении пенсионного возраста.

Напомним, «Прямая линия» с Путиным состоится 15 июня. В прошлом году общение президента со страной продолжалось 3 часа 40 минут, за которые глава государства ответил на 80 вопросов.

Фото «Российская газета»


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