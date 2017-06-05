Продажи Mitsubishi в России выросли на 34%

В мае 2017 года продажи автомобилей Mitsubishi на территории России продемонстрировали уверенный рост на 34% по сравнению с маем прошлого года. Всего за месяц было реализовано 1 476 автомобилей, говорится в пресс-релизе российского офиса Mitsubishi, пишет «
Лидирующие позиции в модельной линейке по-прежнему занимает автомобиль Mitsubishi Outlander, спрос на эту модель в мае 2017 года увеличился на 53% по сравнению с маем 2016 года. Всего было продано 1 072 машин данной модели.
В целом, за пять месяцев 2017 года общий объем продаж Mitsubishi Outlander по-прежнему показывает положительную динамику, составив 34% относительно аналогичного периода в 2016 году. С января по май 2017 года было продано 5 967 кроссоверов.