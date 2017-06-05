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Подозреваемого в массовом убийстве под Тверью арестовали. Он будет находится под стражей до 3 августа включительно, передает ТАСС.
«4 июня суд принял решение арестовать подозреваемого в убийстве девяти человек», — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.
Напомним, в поселке Редкино Тверской области мужчина расстрелял восемь человек в ходе бытового конфликта. Позже обнаружили тело девятой жертвы. Как выяснилось, стрелявший не заметил спрятавшуюся под одеялом женщину. Последнюю жертву мужчина убил за отказ копать себе могилу. Среди убитых оказалась женщина в возрасте более 90 лет.