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11:34, 5 июня 2017 249
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Подозреваемого в массовом убийстве под Тверью арестовали

Подозреваемого в массовом убийстве под Тверью арестовали

Подозреваемого в массовом убийстве под Тверью арестовали. Он будет находится под стражей до 3 августа включительно, передает ТАСС.

«4 июня суд принял решение арестовать подозреваемого в убийстве девяти человек», — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Напомним, в поселке Редкино Тверской области мужчина расстрелял восемь человек в ходе бытового конфликта. Позже обнаружили тело девятой жертвы. Как выяснилось, стрелявший не заметил спрятавшуюся под одеялом женщину. Последнюю жертву мужчина убил за отказ копать себе могилу. Среди убитых оказалась женщина в возрасте более 90 лет.

Фото пресс-службы Следственного комитета России


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