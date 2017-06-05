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20:23, 5 июня 2017 353
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Новые мошенники атаковали россиян в интернете

Новые мошенники атаковали россиян в интернете

Новые мошенники атаковали россиян в интернете. О потенциальной угрозе пользователей предупредили на Hi-tech Mail.ru.

Новая мошенническая схема распространяется в русскоязычном сегменте Facebook. Ее авторы предлагают доверчивым пользователям стать обладателями двух бесплатных авиабилетов. При этом «акцию» якобы проводит крупный российский или зарубежный авиаперевозчик. Для того, чтобы принять в ней участие, пользователю необходимо перейти на сайт авиакомпании, авторизоваться при помощи личного аккаунта в соцсети и ответить на несколько вопросов.

На самом деле вместо сайта перевозчика пользователь попадает на мошеннический ресурс, оформление которого напоминает настоящий. В результате авторизации данные жертвы попадут в руки злоумышленников.

Пользователям, посетившим мошеннический сайт с телефона, могут оформить дорогостоящую мобильную подписку. Те, кто зашел на него с компьютера или ноутбука, рискуют заразить систему вирусом.

Всем, кто принял участие в «акции», рекомендуется проверить компьютер или мобильное устройство антивирусом, а также сменить пароли в соцсетях.


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