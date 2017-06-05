На книжном фестивале в Москве назвали самых популярных классиков среди россиян

На книжном фестивале «Красная площадь» в Москве назвали самых популярных классиков. Россияне и русскоязычное население других стран предпочитают произведения Александра Пушкина, Льва Толстого, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, заявил секретарь по международным делам сообщества писательских союзов Владимир Торин, передает
«Александр Сергеевич Пушкин остается самым популярным писателем как среди россиян, так и среди русскоязычных людей, проживающих за рубежом, — из российских писателей-классиков его вспоминают первым около 40% (среди опрошенных в России — 42%, среди русскоязычных граждан других государств, кроме стран бывшего СССР, — 38%)», — заявил Торин.
ВЦИОМ проводил исследование с 11 по13 мая 2017 года. В опросе участвовали 1800 респондентов.