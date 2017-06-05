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13:45, 5 июня 2017 62
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На книжном фестивале в Москве назвали самых популярных классиков среди россиян

На книжном фестивале в Москве назвали самых популярных классиков среди россиян

Фото: Pixabay.com

На книжном фестивале «Красная площадь» в Москве назвали самых популярных классиков. Россияне и русскоязычное население других стран предпочитают произведения Александра Пушкина, Льва Толстого, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, заявил секретарь по международным делам сообщества писательских союзов Владимир Торин, передает ТАСС.

«Александр Сергеевич Пушкин остается самым популярным писателем как среди россиян, так и среди русскоязычных людей, проживающих за рубежом, — из российских писателей-классиков его вспоминают первым около 40% (среди опрошенных в России — 42%, среди русскоязычных граждан других государств, кроме стран бывшего СССР, — 38%)», — заявил Торин.

ВЦИОМ проводил исследование с 11 по13 мая 2017 года. В опросе участвовали 1800 респондентов.


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