Между Домодедово и трассой М-4 «Дон» построят платную дорогу

Между аэропортом Домодедово и трассой М-4 «Дон» построят платную дорогу, рассказал первый замглавы Минтранса Евгений Дитрих, передает
Владельцы аэропорта готовы вложить в этот проект 85 процентов от общей суммы. Государство тогда профинансирует 10-15 процентов, пояснил глава «Автодора» Сергей Кельбах.
До этого речь шла о том, что проект будет финансироваться 50 на 50 частными и государственными инвесторами соответственно. «И он был приостановлен с точки зрения реализации, так как есть более важные проекты для государства», — отметил Кельбах.
Теперь нужно будет скорректировать программу строительства платных трасс и финансовый план на трехлетку с учетом строительства этой дороги. Общая сумма проекта 11,5-12,5 миллиардов рублей, а длина участка — всего шесть километров.
Получается, что это достаточно компактный проект с быстрой окупаемостью, добавил Дитрих.