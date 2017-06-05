Кто сидел на моем стуле? Медведь пробрался в дом к американцам и сыграл на пианино

В американском штате Колорадо медведь пробрался в дом к местным жителям и устроил погром. Видео с камер наблюдения опубликовали на
«Сначала вломившийся в жилище медведь попытался сыграть на пианино. Однако складной мелодии не получилось. Тогда он отправился на кухню и устроил там погром», — говорится в сообщении.
Вернувшиеся хозяева сначала решили, что их ограбили. Но, просмотрев записи с камер, поняли, что преступником оказалось животное.
Кроме того, жители Вилючинска Камчатского края заметили на улицах города дикого медведя. Он прогуливался под окнами жилого дома, позже зверя заметили на одной из площадей убегающим от собаки. В МЧС призвали горожан быть осторожнее.