Хакеры замаскировали вирус под розыгрыш авиабилетов

В социальных сетях распространились сообщения о розыгрыше бесплатных авиабилетов, содержащие опасный вирус внутри, передает ИА «
Пользователи получали сообщение об акции «Аэрофлота», в ходе которой можно было получить бесплатные билеты. После перехода на фишинговый сайт, не имеющий отношения к авиаперевозчику, на компьютер автоматически загружался вирус, который мог украсть личные данные и передать их злоумышленникам.
«Аэрофлот» опроверг свою причастность к «акции», выпустив официальное заявление на странице в Facebook: «Друзья, в Интернете стремительно распространяется информация от имени Аэрофлота о фейковом конкурсе. Официально заявляем, что наша авиакомпания не имеет отношения к этому розыгрышу. Нам важно ваше доверие, поэтому помните, что актуальные и достоверные сведения о текущих акциях мы размещаем только на нашем
Ранее стало известно, что китайское маркетинговое агентство заразило вирусом 250 млн устройств.