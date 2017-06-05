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13:01, 5 июня 2017 162
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Хакеры замаскировали вирус под розыгрыш авиабилетов

Хакеры замаскировали вирус под розыгрыш авиабилетов

Фото: Pixabay.com

В социальных сетях распространились сообщения о розыгрыше бесплатных авиабилетов, содержащие опасный вирус внутри, передает ИА «Регнум».

Пользователи получали сообщение об акции «Аэрофлота», в ходе которой можно было получить бесплатные билеты. После перехода на фишинговый сайт, не имеющий отношения к авиаперевозчику, на компьютер автоматически загружался вирус, который мог украсть личные данные и передать их злоумышленникам.

«Аэрофлот» опроверг свою причастность к «акции», выпустив официальное заявление на странице в Facebook: «Друзья, в Интернете стремительно распространяется информация от имени Аэрофлота о фейковом конкурсе. Официально заявляем, что наша авиакомпания не имеет отношения к этому розыгрышу. Нам важно ваше доверие, поэтому помните, что актуальные и достоверные сведения о текущих акциях мы размещаем только на нашем сайте и в официальных сообществах в соцсетях. Будьте внимательны и не участвуйте в сомнительных промоакциях, размещенных на сторонних ресурсах от имени нашей компании».

Ранее стало известно, что китайское маркетинговое агентство заразило вирусом 250 млн устройств.


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