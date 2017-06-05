Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:35, 5 июня 2017 373
 0    0

Дети-сироты с инвалидностью смогут жить в интернатах до 23 лет — СМИ

Дети-сироты с инвалидностью смогут жить в интернатах до 23 лет — СМИ

Фото: Pixabay.com

Министерства труда, образования и здравоохранения по поручению зампреда Правительства России Ольги Голодец начали готовить предложения, которые позволят детям-сиротам жить в детских домах до 23 лет. Информацию об этом «Известия» получили от члены Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере Елены Клочко.

По действующим правилам, дети-сироты с тяжелой инвалидностью живут в интернатах до 18 лет. Если их никто не усыновил, их автоматически переводят в психоневрологические интернаты (ПНИ).

На данный момент в детских учреждениях живут около 20 тысяч детей, почти тысяча ежегодно становятся совершеннолетними. В ПНИ находятся 150 тысяч людей, треть из них — т. е. Кого перевели из детских интернатов.

" Статистика не ведется, но со слов коллег, работающих с этой категорией, могу точно сказать, что часть выпускников ДДИ испытывают при переводе такой стресс, что умирают в течение полугода-года. Они не могут адаптироваться к новым условиям. Это дети с тяжелыми нарушениями, им не обойтись без сопровождения. Представьте себе: в четыре года его перевели из дома ребенка в ДДИ. Это первый стресс. Там он находился с четырех до восемнадцати, практически всю свою жизнь. А теперь мы должны его перевести во взрослый интернат лишь на том основании, что он вдруг стал взрослым в 18 лет. Но эти ребята не становятся взрослыми в обычном смысле слова в силу имеющихся психофизических нарушений", — рассказала Клочко.

Директор Центра лечебной педагогики, член Совета по попечительству Анна Битова отметила, что даже здоровые дети не становятся взрослыми в день совершеннолетия. «В нашей культуре молодежь обычно дольше живет в семье. Если тем, кто живет в ДДИ, позволят остаться там до 23 лет, у них будет больше шансов, чтобы найти собственное жилье и переехать туда. Это если говорить о тех, кто способен как-то самостоятельно о себе позаботиться. Но даже те, за кем нужен уход, за эти пять лет повзрослеют, окрепнут, у них появятся новые навыки. У них будет больше возможностей в дальнейшей жизни», — рассказала она.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
8:35, 5 июня 2017
Дети-сироты с инвалидностью смогут жить в интернатах до 23 лет — СМИ
20:28, 1 июня 2017
Рязанская область вошла в топ-10 по эффективности здравоохранения
20:06, 1 июня 2017
Храм в Приокском будет вмещать 500 человек 2
18:50, 1 июня 2017
Любимов предложил поддерживать семьи при рождении первого ребенка
10:50, 1 июня 2017
В прошлом году иностранцы не усыновляли рязанских сирот
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Лето — время платить за «тепло». Почему пора погасить долги за отопление

Лето — время платить за «тепло». Почему пора погасить долги за отопление

Муниципальная «Теплосеть» пошла навстречу должникам: тем, кто погасит задолженность до 1 июля, впервые спишут все начисленные за просрочку пени.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:59, 25 мая 2017 70 353
Детство закончилось. В Рязани прошел общегородской последний звонок
19:46, 25 мая 2017 68 440
RZN.info публикует фото с места падения рязанки из окна (18+) 5
11:52, 22 мая 2017 62 566
В Рязани выбрали Мисс и Миссис Великая Русь. Фото 14
20:25, 26 мая 2017 55 047
Рязань посетил Алексей Навальный. Фоторепортаж 27
20:12, 25 мая 2017 34 392
Погибшая девушка выпала с открытого балкона на 25 этаже
Все новости
Форум