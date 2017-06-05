Министерства труда, образования и здравоохранения по поручению зампреда Правительства России Ольги Голодец начали готовить предложения, которые позволят детям-сиротам жить в детских домах до 23 лет. Информацию об этом « Известия » получили от члены Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере Елены Клочко.

По действующим правилам, дети-сироты с тяжелой инвалидностью живут в интернатах до 18 лет. Если их никто не усыновил, их автоматически переводят в психоневрологические интернаты (ПНИ).

На данный момент в детских учреждениях живут около 20 тысяч детей, почти тысяча ежегодно становятся совершеннолетними. В ПНИ находятся 150 тысяч людей, треть из них — т. е. Кого перевели из детских интернатов.

" Статистика не ведется, но со слов коллег, работающих с этой категорией, могу точно сказать, что часть выпускников ДДИ испытывают при переводе такой стресс, что умирают в течение полугода-года. Они не могут адаптироваться к новым условиям. Это дети с тяжелыми нарушениями, им не обойтись без сопровождения. Представьте себе: в четыре года его перевели из дома ребенка в ДДИ. Это первый стресс. Там он находился с четырех до восемнадцати, практически всю свою жизнь. А теперь мы должны его перевести во взрослый интернат лишь на том основании, что он вдруг стал взрослым в 18 лет. Но эти ребята не становятся взрослыми в обычном смысле слова в силу имеющихся психофизических нарушений", — рассказала Клочко.

Директор Центра лечебной педагогики, член Совета по попечительству Анна Битова отметила, что даже здоровые дети не становятся взрослыми в день совершеннолетия. «В нашей культуре молодежь обычно дольше живет в семье. Если тем, кто живет в ДДИ, позволят остаться там до 23 лет, у них будет больше шансов, чтобы найти собственное жилье и переехать туда. Это если говорить о тех, кто способен как-то самостоятельно о себе позаботиться. Но даже те, за кем нужен уход, за эти пять лет повзрослеют, окрепнут, у них появятся новые навыки. У них будет больше возможностей в дальнейшей жизни», — рассказала она.