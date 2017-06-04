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19:18, 4 июня 2017 194
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Электронные трудовые книжки начнут вводить с 1 января 2018 года

Электронные трудовые книжки начнут вводить с 1 января 2018 года

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что электронные трудовые книжки начнут вводить в России с 1 января 2018 года. Об этом она рассказала в интервью РБК в ходе ПМЭФ-17, передает «РИА Новости».

«Я надеюсь, что эту систему, эту опцию мы предоставим с 1 января 2018 года. Сегодня Минтруд очень активно на эту тему работает, и, если нам удастся достичь согласия, здесь разные позиции у работодателей, у профсоюзов, я надеюсь, что мы все-таки придем к консенсусу на эту тему, и мы сможем эту опцию предоставить уже с 1 января», — рассказала Голодец.

Ранее было известно, что переход на электронный формат будет сделан до конца года. Голодец сообщила, что решение не будет быстрым, то есть не произойдет моментальная отмена бумажных трудовых книжек.


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