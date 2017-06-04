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20:01, 4 июня 2017 442
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Эксперты составили топ-10 премиальных автомобилей России

Эксперты составили топ-10 премиальных автомобилей России

Эксперты агентства «Автостат» составили топ-10 премиальных автомобилей России. Рейтинг составили на основе данных по продажам c января по апрель 2017 года.

Лидером списка с большим отрывом от конкурентов стал Lexus RX. Результат автомобиля вырос на 10,9% до 2624 автомобилей. На втором месте оказался Mercedes-Benz GLC, продажи которого упали на 17,1% и составили 1817 единиц.

Тройку лидеров замыкает Lexus NX с результатом 1805 единиц, объемы реализации которого тоже снизились (-9,5%).

В топ-10 также попали Mercedes E-Klasse (1797 проданных авто), BMW 5 (1749 автомобилей), Lexus LX (1645 единиц), BMW X5 (1633 машин), Mercedes-Benz C-Klasse (1471 штук), а также BMW X6 и Mercedes-Benz GLS/ (1469 и 1467 единиц соответственно).

Половина модельного рейтинга за 4 месяца показала падение. В целом продажи автомобилей премиум-сегмента в России за этот период снизились на 7,1% и составили 42416 единиц.


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