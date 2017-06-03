Страной с самыми худшими дорогами в мире назвали Молдову. Рейтинг из 144 стран с самыми худшими дорогами составила международной организация The World Economic Forum, сообщает
Россия попала на 123 место, Украина оказалась на 137 месте.
Последние места в рейтинге заняли также Гвинея, Монголия, Румыния, острова Гаити.
Самые лучшие дороги в мире — во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Португалии и Омане. В первую десятку рейтинга вошли Швейцария, Австрия, Гонконг, Финляндия и Германия.
Страны оценивались по семибальной шкале. Молдова набрала 1,5 балла, Франция — 6,5 баллов.