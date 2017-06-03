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19:42, 3 июня 2017 230
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«Союзмультфильм» снимет полнометражный мультфильм про попугая Кешу

«Союзмультфильм» снимет полнометражный мультфильм про попугая Кешу

«Союзмультфильм» снимет полнометражный мультфильм про попугая Кешу. Работа над картиной начнется в следующем году, передает «РИА Новости».

Мультфильм планируют выпустить в 2020 году, рассказала председатель правления Союзмультфильма Юлиана Слащева.

«Мы будем работать очень плотно с (Александром) Курляндским, чтобы в следующем году уже запустить Кешу на Таити, и в 2020 году выйти с полнометражным фильмом», — сказала Слащева на полях Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум прошел с 1 по 3 июня. На нем обсудили ключевые для страны экономические вопросы.


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