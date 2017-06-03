Глава Роструда назвал самую востребованную профессию в России

Глава Роструда Всеволод Вуколов в рамках ПМЭФ-2017 назвал самую востребованную профессию в России. По его словам, российским предприятиям сложнее всего найти специалистов в инженерной области, передает «
«На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства», — сказал Вуколов.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки снизило число бюджетных мест на специальности «экономика» и «юриспруденция», так как эти специальности не востребованы у работодателей.
Главной задачей на сегодняшний день является повышение производительности труда, поэтому необходимо переобучение людей тех профессий, которым сложно найти работу. Так, по мнению Вуколова, они могли бы найти себя в других отраслях экономики.
Глава Роструда добавил, что рынок труда стабилизируется, а количество безработных снижается. Поэтому еще одной важной для ведомства задачей является работа над качеством предлагаемых вакансий.