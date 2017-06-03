Глава «АвтоВАЗа» заявил о планах поставить в Китай несколько сотен машин

«АвтоВАЗ» планирует в этом году поставить в этом году в Китай несколько сотен новых автомобилей. Об этом журналистам сообщил президент концерна Николя Мор, передает
По его словам, сейчас «АвтоВАЗ» ведет переговоры с китайскими поставщиками, но также переговоры ведутся и с казахстанской «Бипек-авто».
«Китай — очень специфичная возможность для Lada 4×4 для сельских регионов. Мы обсуждаем (возможность — прим. ТАСС) напрямую с некоторыми партнерами. Также мы ведем переговоры с „Бипек-авто“ в Казахстане. На 2017 год несколько сотен, это не какие-то большие объемы», — сообщил Мор.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может начать экспортировать Lada 4×4 в Китай до конца года.
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