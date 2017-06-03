Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:07, 3 июня 2017 235
 0    0

Глава «АвтоВАЗа» заявил о планах поставить в Китай несколько сотен машин

Глава «АвтоВАЗа» заявил о планах поставить в Китай несколько сотен машин

«АвтоВАЗ» планирует в этом году поставить в этом году в Китай несколько сотен новых автомобилей. Об этом журналистам сообщил президент концерна Николя Мор, передает ТАСС.

По его словам, сейчас «АвтоВАЗ» ведет переговоры с китайскими поставщиками, но также переговоры ведутся и с казахстанской «Бипек-авто».

«Китай — очень специфичная возможность для Lada 4×4 для сельских регионов. Мы обсуждаем (возможность — прим. ТАСС) напрямую с некоторыми партнерами. Также мы ведем переговоры с „Бипек-авто“ в Казахстане. На 2017 год несколько сотен, это не какие-то большие объемы», — сообщил Мор.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может начать экспортировать Lada 4×4 в Китай до конца года.

Фото Amsrus


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
20:07, 3 июня 2017
Глава «АвтоВАЗа» заявил о планах поставить в Китай несколько сотен машин
20:36, 2 июня 2017
Х5 Retail Group построит в Рязанской области более 50 новых супермаркетов 3
16:39, 2 июня 2017
Рязанская область вырастит конкурентов для продуктовых сетей в районах
15:25, 2 июня 2017
Начинающим рязанским фермерам дадут более 24 миллионов рублей
15:00, 2 июня 2017
На строительство водопроводов в рязанских селах выделили более 50 миллионов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Одни, но под присмотром: как обезопасить детей во время летних каникул

Одни, но под присмотром: как обезопасить детей во время летних каникул

Как сделать, чтобы ребенок был в безопасности — и дома, и на улице, и в интернете, без которого современные дети не обходятся ни дня?

Популярное
Комментируемое
Новое
10:59, 25 мая 2017 70 111
Детство закончилось. В Рязани прошел общегородской последний звонок
19:46, 25 мая 2017 67 848
RZN.info публикует фото с места падения рязанки из окна (18+) 5
11:52, 22 мая 2017 61 433
В Рязани выбрали Мисс и Миссис Великая Русь. Фото 14
20:25, 26 мая 2017 54 015
Рязань посетил Алексей Навальный. Фоторепортаж 25
20:12, 25 мая 2017 34 003
Погибшая девушка выпала с открытого балкона на 25 этаже
Все новости
Форум