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9:35, 2 июня 2017 159
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В России будут отмечать День кораблестроителя

В России будут отмечать День кораблестроителя

В России будут отмечать День кораблестроителя. Документ об установлении профессионального праздника подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Подписанным постановлением установлен профессиональный праздник — День кораблестроителя (судостроителя). Праздник будет отмечаться 29 июня», — говорится в справке к постановлению.

Отмечается, что 29 июня 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орел» — первого в России военного корабля, построенного по государственному заказу.

В российской судостроительной отрасли работают более 200 тысяч человек.


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