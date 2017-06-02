В России будут отмечать День кораблестроителя. Документ об установлении профессионального праздника подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает
«Подписанным постановлением установлен профессиональный праздник — День кораблестроителя (судостроителя). Праздник будет отмечаться 29 июня», — говорится в справке к постановлению.
Отмечается, что 29 июня 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орел» — первого в России военного корабля, построенного по государственному заказу.
В российской судостроительной отрасли работают более 200 тысяч человек.