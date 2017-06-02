В перестрелке на западе Москвы погибли два человека. Еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии,
По версии следствия, в ночь на 2 июня в лесополосе возле улицы Крылатские холмы между группой мужчин произошел конфликт с использованием холодного и огнестрельного оружия. От полученных ранений двое мужчин скончались в больнице.
Следователи допрашивают возможных очевидцев произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).