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10:46, 2 июня 2017 364
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В перестрелке на западе Москвы погибли два человека

В перестрелке на западе Москвы погибли два человека

В перестрелке на западе Москвы погибли два человека. Еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает сайт главного управления СК РФ по Москве.

По версии следствия, в ночь на 2 июня в лесополосе возле улицы Крылатские холмы между группой мужчин произошел конфликт с использованием холодного и огнестрельного оружия. От полученных ранений двое мужчин скончались в больнице.

Следователи допрашивают возможных очевидцев произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).


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Одни, но под присмотром: как обезопасить детей во время летних каникул

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