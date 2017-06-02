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14:04, 2 июня 2017 342
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Россияне смогут добывать до десяти килограммов золота на одном руднике

Россияне смогут добывать до десяти килограммов золота на одном руднике

Фото: Kremlin.ru

Закон о вольном приносе золота будет принят в России в ближайшее время, передает ТАСС.

В новой версии закона указано, что на одном участке можно будет добыть не более 10 кг золота, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

На данный момент добыча золота физическими лицами в России запрещена и преследуется уголовным кодексом.

«Вольная добыча золота — тема два года в проработке. Сегодняшняя стадия близка к завершению. Проект претерпел серьезные изменения, но он движется. Ограничения 10 кг на участке, способы добычи — применение техники исключается», — сказал Печеный.

По данному закону можно будет добывать золото только для дальнейшей передачи государству.


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