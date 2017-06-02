Россияне смогут добывать до десяти килограммов золота на одном руднике

Закон о вольном приносе золота будет принят в России в ближайшее время, передает
В новой версии закона указано, что на одном участке можно будет добыть не более 10 кг золота, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Магаданской области Владимир Печеный.
На данный момент добыча золота физическими лицами в России запрещена и преследуется уголовным кодексом.
«Вольная добыча золота — тема два года в проработке. Сегодняшняя стадия близка к завершению. Проект претерпел серьезные изменения, но он движется. Ограничения 10 кг на участке, способы добычи — применение техники исключается», — сказал Печеный.
По данному закону можно будет добывать золото только для дальнейшей передачи государству.