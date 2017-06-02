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9:22, 2 июня 2017 154
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Россия сняла ограничения на поставки продуктов из Турции

Россия сняла ограничения на поставки продуктов из Турции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ряда ограничений на поставки продуктов из Турции. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина, передает «РИА Новости».

«Постановлением правительства от 30 ноября 2015 года №1296 был утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 года к ввозу в Россию (далее — перечень)», — сказано в документе.

Отмечается, что подписанным постановлением из перечня исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.


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