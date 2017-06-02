Правительство России разрешило иностранцам защищать диссертации на родном языке

Иностранные граждане, которые хотят защитить диссертацию в России, смогут сделать это на родном языке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на сайте правительства, передает
Если защита согласно документу может проходить на иностранном языке в организациях, где такая возможность предусмотрена, то саму диссертацию и автореферат необходимо предоставить и на русском, и на иностранном языках.
Как полагают в кабмине, такие меры способствуют привлечению в образовательные и научные организации иностранных ученых и позволит их конкурентоспособность.