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9:32, 2 июня 2017 156
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Правительство России разрешило иностранцам защищать диссертации на родном языке

Правительство России разрешило иностранцам защищать диссертации на родном языке

Иностранные граждане, которые хотят защитить диссертацию в России, смогут сделать это на родном языке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на сайте правительства, передает ТАСС.

Если защита согласно документу может проходить на иностранном языке в организациях, где такая возможность предусмотрена, то саму диссертацию и автореферат необходимо предоставить и на русском, и на иностранном языках.

Как полагают в кабмине, такие меры способствуют привлечению в образовательные и научные организации иностранных ученых и позволит их конкурентоспособность.


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