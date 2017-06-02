ЦБ создаст в России национальную криптовалюту

Центробанк создаст в России национальную виртуальную криптовалюту. Об этом в пятницу, 2 июня, рассказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает «
По словам чиновницы, ЦБ уже приступил к разработке криптовалюты.
«На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — отметила она.
На прошлой неделе Скоробогатова рассказала депутатам Госдумы, что ЦБ предлагает считать криптовалюты, в том числе и биткоин, цифровым товаром. Это позволит облагать их налогом. Отмечается. что вариант нормативных документов Центробанк может внести в парламент уже через месяц.
Криптовалюты — это виртуальные деньги, их мировой оборот составляет порядка четырех миллиардов долларов. Сейчас в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов, однако ответственность за подобные действия не установлена.