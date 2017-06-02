Администраторам более семи тысяч «групп смерти» грозит уголовная ответственность

Администраторы более семи тысяч групп социальной сети «ВКонтакте» могут попасть под уголовную ответственность за пропаганду суицида среди несовершеннолетних. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который провело движение «Молодые юристы России», передает
Участники организации направят список выявленных сообществ в Роскомнадзор.
«Законопроект распространяется и на руферские, и на зацеперские сообщества. Их создатели могут получить уголовное наказание. Всякие действия, которые направлены на призывы молодых людей к ситуациям, связанным с угрозой для их жизни, подпадают под действие этой статьи и могут быть поводом для блокировки и закрытия этих групп», — пояснил один из инициаторов законопроекта, депутат Виктор Водолацкий.
Напомним, ранее Госдума