В выходные рязанские автоинспекторы проверят водителей на трезвость

В пятницу 16 июня, и в выходные 17 и 18 июня, рязанские автоинспекторы проверят водителей на трезвость. Об этом сообщила
Сотрудники ГИБДД проведут масштабную проверку. Для участия в ней привлекут дополнительные силы и средства.
Напомним, за пьяную езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, ему грозит уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей. Также в качестве наказания могут использовать обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Кроме того, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.