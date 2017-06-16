В рязанский лагерь «Зарница» отправили 50 трудных подростков. Их с Соборной площади провожали родители и воспитатели. Об этом говорится в пресс-релизе Академии ФСИН России.
В качестве воспитателей с подростками в лагере будут заниматься сотрудники вуза и курсанты старших курсов.
В лагере есть спортивный городок, турники, специальная полоса препятствий. Для подростков организуют соревнования по настольному теннису, футболу, волейболу, шахматам, шашкам, а также различные творческие конкурсы и просмотры военно-патриотических фильмов.
Свою работу летний лагерь завершит 28 июня.
Профильный лагерь военно-патриотической направленности «Зарница» проводят уже 22 года подряд на базе загородного учебного центра Академии ФСИН России совместно с региональным минобразования.
С 1995 года реабилитацию в нем прошли более 1500 несовершеннолетних правонарушителей в возрасте от 10 до 15 лет.