В Рязани полицейские и приставы разыскали 30 должников. Видео

В Рязани полицейские и судебные приставы разыскали 30 должников. Они провели рейд в рамках первого этапа совместного профилактического мероприятия «Должник»,
Восемь рязанцев погасили задолженность по исполнительным производствам о взыскании административных штрафов. Требования о необходимости явиться в Отдел судебных приставов получили 22 человека.
Информацию о наличии возбужденного исполнительного производства все желающие могут узнать на сайте УФССП России по Рязанской области в сервисе «Банк данных исполнительных производств».