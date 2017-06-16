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13:39, 16 июня 2017 1 082
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В Рязани полицейские и приставы разыскали 30 должников. Видео

В Рязани полицейские и приставы разыскали 30 должников. Видео

В Рязани полицейские и судебные приставы разыскали 30 должников. Они провели рейд в рамках первого этапа совместного профилактического мероприятия «Должник», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Восемь рязанцев погасили задолженность по исполнительным производствам о взыскании административных штрафов. Требования о необходимости явиться в Отдел судебных приставов получили 22 человека.

Информацию о наличии возбужденного исполнительного производства все желающие могут узнать на сайте УФССП России по Рязанской области в сервисе «Банк данных исполнительных производств».


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