В Рязани открылась выставка литографий Рене Магритта. Фото

В Рязани открылась выставка литографий художника-сюрреалиста Рене Магритта. В четверг, 15 июня, в областном музее «Вероломство образов» посетили 50 рязанцев.
Как отметили представители музея, на выставке представлено 48 работ — собрание практически всех существующих картин из частных собраний Европы среди которых «Вероломство образов», «Перспектива мадам Рекамье», «Сын человеческий» и другие.
Под некоторыми картинами помимо названий располагаются трактовки того, что изображено художником.
На входе в зал указана цитата Магритта: «Моя живопись — это зримые образы, которые ничего не утаивают. Они пробуждают тайну, и, в самом деле, когда зритель видит одну из моих картин, он задает себе этот простой вопрос: „Что это значит?“ Но это не значит ничего, поскольку тайна не означает ничего, она непознаваема».
Все литографии были изданы по инициативе Фонда Рене Магритта малым тиражом и имеют сертификаты подлинности.
Выставка для рязанцев будет открыта до 23 июля с 11:00 до 18: 00, по четвергам до 20:00. Понедельник и первая пятница месяца — выходной. Стоимость билета 250 рублей — взрослый, 150 — льготный.