В Подмосковье мужчина с балкона кинул в голову плачущего ребенка зажигалку. В результате младенца доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, передает
Житель подмосковного города Балашиха бросил в голову трехмесячному ребенку зажигалку, потому что его раздражал плач малышки.
В сообщении говорится, что мужчина стоял на балконе третьего этажа, и ему не понравилось, что девочка громко кричала на руках у отца. Он не придумал ничего лучше, кроме как бросить в ребенка зажигалкой.
На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи и ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
После оказания медицинской помощи малышку не стали госпитализировать и вызвали сотрудников полиции.