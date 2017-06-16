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19:09, 16 июня 2017 208
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В Подмосковье мужчина с балкона кинул в голову плачущего ребенка зажигалку

В Подмосковье мужчина с балкона кинул в голову плачущего ребенка зажигалку

В Подмосковье мужчина с балкона кинул в голову плачущего ребенка зажигалку. В результате младенца доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, передает Life.

Житель подмосковного города Балашиха бросил в голову трехмесячному ребенку зажигалку, потому что его раздражал плач малышки.

В сообщении говорится, что мужчина стоял на балконе третьего этажа, и ему не понравилось, что девочка громко кричала на руках у отца. Он не придумал ничего лучше, кроме как бросить в ребенка зажигалкой.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи и ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

После оказания медицинской помощи малышку не стали госпитализировать и вызвали сотрудников полиции.


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