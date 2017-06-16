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9:20, 16 июня 2017 302
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В Германии могут запретить дизельные автомобили

В Германии могут запретить дизельные автомобили

В Мюнхене намерены рассмотреть вопрос о запрете на въезд дизельных автомобилей. Местные власти объясняют это заботой об окружающей среде, пишет «РИА Новости».

Однако многие в стране не поддерживают идею запрета. Так, владельцы крупных автомобильных концернов признаются: вместо того чтобы запрещать, власти могли бы помочь в финансировании создания и последующей популяризации электромобилей. Это помогло бы улучшить качество воздуха.

В Министерстве транспорта ФРГ уже заявили, что от запрета в одном только Мюнхене может пострадать до 170 тысяч авто. Впрочем, машин, отвечающих экологическим стандартам, данный запрет не коснется.

В это же время следом за Мюнхеном такой запрет хотят ввести и в Штутгарте.


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Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

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