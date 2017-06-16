В Германии могут запретить дизельные автомобили

В Мюнхене намерены рассмотреть вопрос о запрете на въезд дизельных автомобилей. Местные власти объясняют это заботой об окружающей среде, пишет «
Однако многие в стране не поддерживают идею запрета. Так, владельцы крупных автомобильных концернов признаются: вместо того чтобы запрещать, власти могли бы помочь в финансировании создания и последующей популяризации электромобилей. Это помогло бы улучшить качество воздуха.
В Министерстве транспорта ФРГ уже заявили, что от запрета в одном только Мюнхене может пострадать до 170 тысяч авто. Впрочем, машин, отвечающих экологическим стандартам, данный запрет не коснется.
В это же время следом за Мюнхеном такой запрет хотят ввести и в Штутгарте.