Следователи установят обстоятельства гибели двух погибших на пожаре в Путятинском районе пенсионеров

В Путятинском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели брата и сестры 1932 и 1929 годов рождения. Об этом сообщила
Тела обнаружили после локализации пожара сотрудниками регионального ГУ МЧС в одном из домов, расположенных в деревне Петровка Путятинского района Рязанской области.
Шиловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области проводит доследственную проверку по данному факту.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а по ее результатам принято процессуальное решение.
Напомним, в пятницу, 16 июня, произошел пожар в деревне Петровка Путятинского района, в результате которого погибли 85-летний мужчина и 89-летняя женщина.