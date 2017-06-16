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10:25, 16 июня 2017 382
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Рязанский симфонический оркестр получил на 55-летие три миллиона на инструменты. Фото

Рязанский симфонический оркестр получил на 55-летие три миллиона на инструменты. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанский симфонический оркестр получил в честь 55-летия три миллиона на инструменты. Праздничный концерт коллектива прошел в четверг, 15 июля, в областной филармонии.

Перед торжеством в фойе прошла выставка с фотографиями участников оркестра и экраном с поздравлениями от известных музыкантов.

Врио губернатора Николай Любимов назвал 55-летие симфонического оркестра «большим событием для области».

«Не каждый регион может похвастаться наличием такого замечательного оркестра. Он солирует на фестивале „Кремлевские вечера“, Днях славянской письменности и культуры, международном конкурсе юных скрипачей», — отметил глава региона. «Аншлаги на концертах — это подтверждение любви зрителей».

По словам врио губернатора оркестр сочетает в себе талантливых и опытных музыкантов. Он назвал его «самым лучшим в стране», а дирижера Сергея Оселкова — «звездой» коллектива.

В честь 55-летия Рязанский симфонический оркестр получил трехмиллионный сертификат на приобретение музыкальных инструментов. Коллектив отреагировал на подарок троекратным «ура».

Перед концертом Сергей Оселков удостоился звания «Почетный работник культуры и искусства Рязанской области», директор Рязанской филармонии Галина Соколова и участники оркестра получили правительственные награды.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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