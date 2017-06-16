Рязанский симфонический оркестр получил на 55-летие три миллиона на инструменты. Фото

Рязанский симфонический оркестр получил в честь 55-летия три миллиона на инструменты. Праздничный концерт коллектива прошел в четверг, 15 июля, в областной филармонии.
Перед торжеством в фойе прошла выставка с фотографиями участников оркестра и экраном с поздравлениями от известных музыкантов.
Врио губернатора Николай Любимов назвал 55-летие симфонического оркестра «большим событием для области».
«Не каждый регион может похвастаться наличием такого замечательного оркестра. Он солирует на фестивале „Кремлевские вечера“, Днях славянской письменности и культуры, международном конкурсе юных скрипачей», — отметил глава региона. «Аншлаги на концертах — это подтверждение любви зрителей».
По словам врио губернатора оркестр сочетает в себе талантливых и опытных музыкантов. Он назвал его «самым лучшим в стране», а дирижера Сергея Оселкова — «звездой» коллектива.
В честь 55-летия Рязанский симфонический оркестр получил трехмиллионный сертификат на приобретение музыкальных инструментов. Коллектив отреагировал на подарок троекратным «ура».
Перед концертом Сергей Оселков удостоился звания «Почетный работник культуры и искусства Рязанской области», директор Рязанской филармонии Галина Соколова и участники оркестра получили правительственные награды.