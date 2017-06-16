Рязанские полицейские за двое суток изъяли более 200 литров спиртного

Рязанские полицейские за двое суток изъяли 202 литроа спиртного. Об этом
В Рязани нарушения выявили в магазинах на улицах Семена Середы, Интернациональной и на Касимовском шоссе, а также в кафе, расположенных на улицах Зубковой и Гагарина.
Нарушения правил торговли спиртным были в городах Михайлов, Рыбное, Шацк, в рабочем поселке Лашма Касимовского района, в селе Воршево Путятинского района и в селе Сасыкино Шиловского района.
Составлены протоколы об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16.
Виновным грозят строгие штрафы.
В рабочих поселке Сапожок и Тума алкоголь продавали в жилом секторе. В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ.
Кроме того, в городе Новомичуринске Пронского района полицейские пресекли продажу алкоголя без оформления необходимой для этого лицензии.