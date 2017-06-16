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13:06, 16 июня 2017 278
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Рязанские полицейские за двое суток изъяли более 200 литров спиртного

Рязанские полицейские за двое суток изъяли более 200 литров спиртного

Рязанские полицейские за двое суток изъяли 202 литроа спиртного. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани нарушения выявили в магазинах на улицах Семена Середы, Интернациональной и на Касимовском шоссе, а также в кафе, расположенных на улицах Зубковой и Гагарина.

Нарушения правил торговли спиртным были в городах Михайлов, Рыбное, Шацк, в рабочем поселке Лашма Касимовского района, в селе Воршево Путятинского района и в селе Сасыкино Шиловского района.

Составлены протоколы об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16.

Виновным грозят строгие штрафы.

В рабочих поселке Сапожок и Тума алкоголь продавали в жилом секторе. В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ.

Кроме того, в городе Новомичуринске Пронского района полицейские пресекли продажу алкоголя без оформления необходимой для этого лицензии.


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