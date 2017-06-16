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13:28, 16 июня 2017 292
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Рязанка украла из магазина тележку товаров

Рязанка украла из магазина тележку товаров

Жительница Ряжска украла из магазина тележку товаров. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Во вторник, 13 июня, примерно в 15:30 в одном из сетевых магазинов города 20-летняя девушка сложила в тележку продукты (сосиски, колбасу, карбонат, халву), а также бытовую химию, одежду и другие товары. Минуя кассы, через вход в торговый зал она вышла из магазина вместе с тележкой.

Пропажу в магазине заметили только после ревизии. Сумма украденного составляла около шести тысяч рублей.

По записи камер видеонаблюдения полицейские установили личность злоумышленницы. В отношении нее возбудили уголовное дело по по статье «Кража».

Девушка находится под подпиской о невыезде.


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