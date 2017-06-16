Пропавшую в Рязани 82-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в Рязани 82-летнюю Веру Волыжанину нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Подробности о том, где была найдена пропавая, неизвестны.
Напомним, пенсионерка
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Пропавшую в Рязани 82-летнюю Веру Волыжанину нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Подробности о том, где была найдена пропавая, неизвестны.
Напомним, пенсионерка
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Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.