«Мой край, задумчивый и нежный». Рязанский музей представил выставку о Есенине в Берлине

Музей-заповедник С. А. Есенина представил выставку «Мой край, задумчивый и нежный…» в Берлине. Она посвящена жизни и творчеству Есенина. Об этом
В экспозицию вошли пейзажи и иллюстрации художников В.А. Шестакова и С.А. Епифанова, портреты, выполненные художником РСФСР С.Ф. Якушевским и Е.П. Лаврентьевым. На выставке представлены фотографии поэта, вещи, которые были частью обстановки дома в Константинове. Экспозицию дополняют снимки, отражающие облик музея сегодня. Особую ценность представляют прижизненные издания Есенина.
Руководитель Российского центра науки и культуры в Берлине (Представительства Россотрудничества) Павел Извольский поблагодарил музей-заповедник за выставку. Он подчеркнул роль Есенина в литературе и прочел отрывок из стихотворения «Мой путь».
Директор музея-заповедника в Константинове Борис Иогансон вручил хозяевам полное собрание сочинений Есенина и издания музея, в том числе посвященные берлинскому периоду в жизни поэта.
Выставка в Германии продлится до 3 июля.
Сергей Есенин был в Берлине во время своего европейско-американского путешествия с Айседорой Дункан в 1922—1923 годах. В Германии он выпустил три поэтических сборника.
Фото сайта музея-заповедника С.А. Есенина