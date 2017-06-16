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14:54, 16 июня 2017 119
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«Мой край, задумчивый и нежный». Рязанский музей представил выставку о Есенине в Берлине

«Мой край, задумчивый и нежный». Рязанский музей представил выставку о Есенине в Берлине

Музей-заповедник С. А. Есенина представил выставку «Мой край, задумчивый и нежный…» в Берлине. Она посвящена жизни и творчеству Есенина. Об этом говорится на сайте музея.

В экспозицию вошли пейзажи и иллюстрации художников В.А. Шестакова и С.А. Епифанова, портреты, выполненные художником РСФСР С.Ф. Якушевским и Е.П. Лаврентьевым. На выставке представлены фотографии поэта, вещи, которые были частью обстановки дома в Константинове. Экспозицию дополняют снимки, отражающие облик музея сегодня. Особую ценность представляют прижизненные издания Есенина.

Руководитель Российского центра науки и культуры в Берлине (Представительства Россотрудничества) Павел Извольский поблагодарил музей-заповедник за выставку. Он подчеркнул роль Есенина в литературе и прочел отрывок из стихотворения «Мой путь».

Директор музея-заповедника в Константинове Борис Иогансон вручил хозяевам полное собрание сочинений Есенина и издания музея, в том числе посвященные берлинскому периоду в жизни поэта.

Выставка в Германии продлится до 3 июля.

Сергей Есенин был в Берлине во время своего европейско-американского путешествия с Айседорой Дункан в 1922—1923 годах. В Германии он выпустил три поэтических сборника.

Фото сайта музея-заповедника С.А. Есенина


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