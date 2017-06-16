Минобороны сообщило о возможной ликвидации лидера ИГИЛ

Минобороны сообщило о возможной ликвидации лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади. Его могли уничтожить во время удара российской авиации. Эту информацию проверяют, передает «
Российская авиация нанесла удар 28 мая во время совещания в южном предместье Ракки. Тогда были ликвидированы высокопоставленные боевики, входившие в состав «военного совета» группировки и около 330 террористов.
По данным Минобороны, среди ликвидированных террористов — «эмир» Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и «начальник службы безопасности» ИГИЛ Сулейман Аль-Шауах.
Настоящее имя лидера террористической группировки — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. Он впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном Мосуле провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке.
В СМИ не раз появлялась информация о его ликвидации, однако она не находила подтверждения.