Facebook начал тестировать новые технологии по борьбе с терроризмом‍

Компания Facebook тестирует новое программное обеспечение для борьбы с пропагандой терроризма и экстремизма в социальной сети, передает
Технологии, созданные на базе искусственного интеллекта, способны блокировать запрещенный контент и даже новые аккаунты предполагаемых террористов, реже задействуя людей.
Тестирование нового инструмента, предназначенного для предотвращения дальнейшего распространения нелегального контента, идет в Facebook уже несколько месяцев. Еще один набор алгоритмов позволяет выявлять и даже блокировать новые аккауны пользователей, разделяющих идеологию радикального ислама и терроризма. Еще один инструмент, который тестирует компания, умеет распознавать особенности и нюансы речи и даже письменного стиля предполагаемых вербовщиков.
В компании надеются, что с помощью иусственного интеллекта борьба с пропагандой терроризма будет более эффективной, и для нее не придется подключать большее количество людей.