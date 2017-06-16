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15:53, 16 июня 2017 144
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Facebook начал тестировать новые технологии по борьбе с терроризмом‍

Facebook начал тестировать новые технологии по борьбе с терроризмом‍

Компания Facebook тестирует новое программное обеспечение для борьбы с пропагандой терроризма и экстремизма в социальной сети, передает ТАСС.

Технологии, созданные на базе искусственного интеллекта, способны блокировать запрещенный контент и даже новые аккаунты предполагаемых террористов, реже задействуя людей.

Тестирование нового инструмента, предназначенного для предотвращения дальнейшего распространения нелегального контента, идет в Facebook уже несколько месяцев. Еще один набор алгоритмов позволяет выявлять и даже блокировать новые аккауны пользователей, разделяющих идеологию радикального ислама и терроризма. Еще один инструмент, который тестирует компания, умеет распознавать особенности и нюансы речи и даже письменного стиля предполагаемых вербовщиков.

В компании надеются, что с помощью иусственного интеллекта борьба с пропагандой терроризма будет более эффективной, и для нее не придется подключать большее количество людей.


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