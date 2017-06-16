Рязанка, бросившая 6-летнего сына под поезд, легла на железнодорожные пути вместе с ребенком. Об этом сообщила
Как установило следствие, 2 сентября 2015 года на перегоне станций «Шелухово-Шилово» в Шиловском районе Рязанской области женщина, расстроенная разрывом семейных отношений со своим супругом, легла вместе с сыном под проходящий грузовой поезд. Машинист вовремя среагировал и трагедии удалось избежать.
Ребенка с тяжелейшими травмами госпитализировали в ближайшую больницу, женщину направили в психиатрическую клинику. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.
Обвиняемая не признала вину, на время следствия ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Приговором Шиловского районного суда Рязанской области ей назначили 10 лет лишения свободы в колонии-поселении.
Напомним, ранее сообщалось, что под поезд