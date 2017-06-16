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14:30, 16 июня 2017 541
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Бросившая ребенка под поезд рязанка легла на пути вместе с сыном — следствие

Бросившая ребенка под поезд рязанка легла на пути вместе с сыном — следствие

Рязанка, бросившая 6-летнего сына под поезд, легла на железнодорожные пути вместе с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СКР.

Как установило следствие, 2 сентября 2015 года на перегоне станций «Шелухово-Шилово» в Шиловском районе Рязанской области женщина, расстроенная разрывом семейных отношений со своим супругом, легла вместе с сыном под проходящий грузовой поезд. Машинист вовремя среагировал и трагедии удалось избежать.

Ребенка с тяжелейшими травмами госпитализировали в ближайшую больницу, женщину направили в психиатрическую клинику. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.

Обвиняемая не признала вину, на время следствия ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Приговором Шиловского районного суда Рязанской области ей назначили 10 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, ранее сообщалось, что под поезд чуть не попал только сын женщины.


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