В Спасске заложили аллею в честь защитников Старой Рязани. Работы проводят на улице Войкова (рядом с центральным пляжем), сообщило издательство «
Рабочие начали строить смотровую площадку в виде старинной крепости.
«Сейчас выкладываем фундамент из бута. Проект крепости разработан известным художником Вадимом Овсянниковым», — рассказал глава Спасск-Рязанского городского поселения Александр Жуков.
Дендроплан аллеи создали в мастерской художника-дизайнера, кандидата биологических наук Максима Гринаша. Так, в парке посадят лиственные и хвойные кустарники, сирень, клены. Также там сделают набивные дорожки из гранитного отсева.
Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды».
ИД «