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17:44, 15 июня 2017 119
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В Спасске заложили аллею в честь защитников Старой Рязани

В Спасске заложили аллею в честь защитников Старой Рязани

В Спасске заложили аллею в честь защитников Старой Рязани. Работы проводят на улице Войкова (рядом с центральным пляжем), сообщило издательство «Пресса».

Рабочие начали строить смотровую площадку в виде старинной крепости.

«Сейчас выкладываем фундамент из бута. Проект крепости разработан известным художником Вадимом Овсянниковым», — рассказал глава Спасск-Рязанского городского поселения Александр Жуков.

Дендроплан аллеи создали в мастерской художника-дизайнера, кандидата биологических наук Максима Гринаша. Так, в парке посадят лиственные и хвойные кустарники, сирень, клены. Также там сделают набивные дорожки из гранитного отсева.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды».

ИД «Пресса»


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