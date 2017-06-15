В Сасовском районе осудили бывшего начальника почтового отделения

В селе Глядков Сасовского района осудили бывшего начальника почтового отделения. Об этом пишет
Как установил суд, с 6 по 30 ноября 2016 года в рабочие дни женщина не сдавала часть денег в кассу. За это время она украла 42 тысяч 868 рублей 17 копеек.
23 ноября начальница присвоила себе 20 тысяч рублей. Для видимости сотрудница заполнила оригинальный бланк почтового перевода на имя получателя, подделала подпись за якобы полученный перевод, после чего взяла деньги.
Экс-начальница добровольно возместила имущественный ущерб в размере 20 тысяч рублей и частично возместила причиненный ущерб почтампу в размере 7 тысяч 107 рублей 20 копеек.
Суд, с учетом активного способствования раскрытию и расследованию преступления, признал женщину виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.