В Рязани запустят конкурс народных медиков. Об этом рассказал журналистам врио губернатора Николай Любимов в четверг, 15 июня.
«В ближайшее время мы запустим комплексный проект на телевидении, который поднимет еще больше престиж профессии и покажет хорошие практики и настоящих врачей, медсестер, которые спасают жизни и здоровье людей», — отметил он.
По его словам, пациенты будут рассказывать о медиках, которые им помогли. При этом Любимов подчеркнул, что горожане должны это делать самостоятельно, «без подсказки».
«Этот конкурс позволит выявить истинно народных медиков, которых жители любят и ценят», — заявил глава региона.