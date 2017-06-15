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17:51, 15 июня 2017 91
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В Рязани запустят конкурс народных медиков — Любимов

В Рязани запустят конкурс народных медиков — Любимов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани запустят конкурс народных медиков. Об этом рассказал журналистам врио губернатора Николай Любимов в четверг, 15 июня.

«В ближайшее время мы запустим комплексный проект на телевидении, который поднимет еще больше престиж профессии и покажет хорошие практики и настоящих врачей, медсестер, которые спасают жизни и здоровье людей», — отметил он.

По его словам, пациенты будут рассказывать о медиках, которые им помогли. При этом Любимов подчеркнул, что горожане должны это делать самостоятельно, «без подсказки».

«Этот конкурс позволит выявить истинно народных медиков, которых жители любят и ценят», — заявил глава региона.


© RZN.info

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