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20:45, 15 июня 2017 104
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В Рязани откроется фотовыставка «Питер — Париж — Прага»

В Рязани откроется фотовыставка «Питер — Париж — Прага»

В Рязани откроется фотовыставка Елены Кореневой «Питер — Париж — Прага». Посетители смогут увидеть разножанровые цветные и черно-белые снимки разных лет, сделанные во время поездок в три крупнейших европейских города. Об этом говорится в пресс-релизе.

«Автор старалась найти неожиданные ракурсы или представить известные виды в новом свете. Промозглый дождливый парижский февраль, пражский и петербургский март — с поздним снегом. И только несколько апрельских и августовских кадров из Петербурга „пропитаны“ солнцем, быстро осушающим лужи», — говорится в сообщении.

Выставка откроется в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина 20 июня в 14: 00.

Справка

Елена Коренева — коренная рязанка, выпускница Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера и Рязанского института Московского государственного университета культуры и искусств. Работает в сфере культуры, публикуется в прессе. Она является членом Союза журналистов и Союза театральных деятелей России.

С 2004 года состоялось несколько фотовыставок Елены Кореневой в Рязани, в том числе посвященных путешествиям на Восток, в Тунис и Турцию. С 2007 года она принимала участие в групповых и коллективных фотовыставках в Рязани и Москве, среди которых Межрегиональный фестиваль «Берега» и международная фотовыставка «Art of inspiration».


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