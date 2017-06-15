Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:02, 15 июня 2017 397
 0    0

В России планируют увеличить военным срок службы до 25 лет

В России планируют увеличить военным срок службы до 25 лет

В России разрабатывается законопроект, согласно которому военные будут выходить на пенсию на пять лет позже. Таким образом правительство сможет экономить в год несколько сотен миллиардов рублей для бюджета, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минобороны.

Уточняется, что в планах властей увеличить срок пребывания на военной службе с 20 до 25 лет. Разработка закона ведется по поручению Владимира Путина.

Реформа запланирована после президентских выборов 2018 года. Она не затронет тех, чье окончание контракта приходится на 20 лет выслуги. Остальные будут дослуживать еще пять лет.

По мнению авторов законопроекта, подобная реформа позволит экономить несколько сотен миллиардов рублей ежегодно. Но в то же время отбить желание пойти на службу в силовые структуры.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:35, 15 июня 2017
Пропавшего в Рязанской области 58-летнего пенсионера нашли живым
11:28, 15 июня 2017
В сгоревшем доме стрелка из Подмосковья нашли человеческие останки
11:02, 15 июня 2017
В России планируют увеличить военным срок службы до 25 лет
11:01, 15 июня 2017
В Рязани задержали использующего считывающее устройство автовора. Видео
10:28, 15 июня 2017
«Билайн» предложил рязанцам два варианта мобильного интернета за рубежом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить

Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить 4

Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 148 000
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 11
21:22, 12 июня 2017 39 402
Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж 18
17:48, 6 июня 2017 26 392
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 20 283
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
21:09, 3 июня 2017 18 663
Рязанцы смогли увидеть «облака-убийцы». Фото
Все новости
Голосования

Можно ли легализовать марихуану в России по примеру других стран?

Окончание опроса: 24.06.2017
Архив голосований
Форум