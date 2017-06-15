В России планируют увеличить военным срок службы до 25 лет

В России разрабатывается законопроект, согласно которому военные будут выходить на пенсию на пять лет позже. Таким образом правительство сможет экономить в год несколько сотен миллиардов рублей для бюджета, сообщает газета «
Уточняется, что в планах властей увеличить срок пребывания на военной службе с 20 до 25 лет. Разработка закона ведется по поручению Владимира Путина.
Реформа запланирована после президентских выборов 2018 года. Она не затронет тех, чье окончание контракта приходится на 20 лет выслуги. Остальные будут дослуживать еще пять лет.
По мнению авторов законопроекта, подобная реформа позволит экономить несколько сотен миллиардов рублей ежегодно. Но в то же время отбить желание пойти на службу в силовые структуры.