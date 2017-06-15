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19:27, 15 июня 2017 58
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В Окском заповеднике вылупились восемь журавлят. Фото

В Окском заповеднике вылупились восемь журавлят. Фото

В Окском заповеднике вылупились восемь журавлят. Шестерых стершат воспитывают родители, за еще двоих птенцов — японского и серого журавля — отвечают сотрудники заповедника. Последних назвали Зиновием и Миюки, сообщает издательство «Пресса».

Для выращивания журавлят ручным методом яйца из гнезда извлекают непосредственно перед вылуплением. Птенцы прорывают подскорлуповые оболочки и начинают дышать самостоятельно благодаря специальной воздушной камере на тупом конце яйца. В этот период можно услышать голос малыша. «Яйцо запищало», — говорят в таких случаях в питомнике.

Птенцы вылупляются в инкубаторе, где поддерживаются оптимальные температура и влажность, в течение полутора суток. Люди не помогают птенцам выбраться из яйца из-за опасности повредить кровеносные сосуды или инфицировать эмбрион. Справляются с плотной скорлупой птенцы благодаря специального птенцового зуба на клюве. Со временем он стачивается.

Журавлята рождаются зрячими и покрытыми густым рыжевато-коричневым пухом. Вскоре после вылупления они уже могут идти за мамой, но добывать корм самостоятельно не умеют: родители кормят их из клюва.

Ручные птенцы нуждаются в шестиразовом сбалансированном питании и контроле за прибавкой веса. Для укрепления ножек их выгуливают по два часа в день. Выращивать птенцов помогают волонтеры не только из Рязани, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги.


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