Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:48, 15 июня 2017 150
 0    0

В Евросоюзе отменили плату за роуминг

В Евросоюзе отменили плату за роуминг

В Евросоюзе отменили плату за роуминг. Теперь жители стран ЕС будут платить по домашнему тарифу, если решат воспользоваться телефонной связью, услугами СМС или мобильным интернетом в другой стране Евросоюза, передает ТАСС.

По данным СМИ, провайдерам разрешено взимать дополнительную плату лишь в случае злоупотреблений, когда, например, кто-то заключает договор о мобильной связи в другой европейской стране по более дешевой цене, а затем постоянно использует полученную SIM-карту у себя дома, чтобы сэкономить деньги.

Однако эксперты призывают потребителей внимательно изучить свои договоры, прежде чем пользоваться мобильной связью в отпуске, так как некоторые операторы устанавливают другие цены, когда взимают плату за телефонные разговоры между клиентами одного и того же провайдера за границей.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:02, 15 июня 2017
Сотрудникам Государственного Рязанского приборного завода объявили благодарность госкорпорации «Ростех»
9:48, 15 июня 2017
В Евросоюзе отменили плату за роуминг
9:39, 15 июня 2017
Умер актер Алексей Баталов
9:26, 15 июня 2017
МГУ вошел в топ-30 лучших университетов мира по репутации
8:59, 15 июня 2017
В Рязанской области пропал 58-летний пенсионер
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены? 2

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 147 435
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 11
21:22, 12 июня 2017 38 903
Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж 18
17:48, 6 июня 2017 26 324
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 20 272
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
21:09, 3 июня 2017 18 606
Рязанцы смогли увидеть «облака-убийцы». Фото
Все новости
Голосования

Можно ли легализовать марихуану в России по примеру других стран?

Окончание опроса: 24.06.2017
Архив голосований
Форум