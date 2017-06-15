В Евросоюзе отменили плату за роуминг. Теперь жители стран ЕС будут платить по домашнему тарифу, если решат воспользоваться телефонной связью, услугами СМС или мобильным интернетом в другой стране Евросоюза, передает
По данным СМИ, провайдерам разрешено взимать дополнительную плату лишь в случае злоупотреблений, когда, например, кто-то заключает договор о мобильной связи в другой европейской стране по более дешевой цене, а затем постоянно использует полученную SIM-карту у себя дома, чтобы сэкономить деньги.
Однако эксперты призывают потребителей внимательно изучить свои договоры, прежде чем пользоваться мобильной связью в отпуске, так как некоторые операторы устанавливают другие цены, когда взимают плату за телефонные разговоры между клиентами одного и того же провайдера за границей.