В центре Нью-Йорка автомобиль наехал на толпу пешеходов

В центре Нью-Йорка автомобиль наехал на толпу людей. Пострадали десять человек, передает « РИА Новости ».

Инцидент произошел на на Манхэттене, на пересечении 37-й Уэст-стрит и Девятой авеню.

Одного из пострадавших госпитализировали, остальным медики оказали первую помощь на месте.

SUV jumps curb in Midtown Manhattan, injuring at least 10 pedestrianshttps://t.co/7VFGugExxG pic.twitter.com/0v0H6brl46