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17:00, 15 июня 2017 738
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В доме в Борках предотвратили взрыв бытового газа

В доме в Борках предотвратили взрыв бытового газа

В 6-м районе Борок специалисты «Рязаньгоргаза» устранили неисправности газового обурудования, которые могли привести к масштабной аварии.

В аварийно-диспетчерскую службу поступило сообщение о запахе газа. Специалисты, прибывшие на место, обнаружили утечку из прожженного шланга, подключающего газовую плиту.

Во время осмотра дома газовики обнаружили в соседних домах повреждения еще шести шлангов и пяти отключающих устройств, которые были оплавлены и пропускали газ. Для этого приостановили газоснабжение в 35 домах Рязани.

Причиной повреждений стал нагрев распределительного газопровода. Один из жителей пытался ремонтировать свое жилище, в результате чего произошло обрушение стены дома вместе с закрепленным на ней электрическим счетчиком на наружный газопровод низкого давления. В результате взаимодействия с электрическим током стальной надземный газопровод стал сильно нагреваться.

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» устранили утечки газа в кратчайшие сроки, не допустив возникнования взрыва, пожара и гибели людей.

Для повышения уровня безопасности газовики провели внеплановое техническое обслуживание и ремонт газового оборудования в 35 частных домах.

«При малейшем подозрении на запах газа нужно вызывать аварийную бригаду по телефону 04. В данном случае именно оперативность помогла избежать серьезных последствий. А чтобы исключить чрезвычайные ситуации, необходимо соблюдать правила использования газа в быту», — отметил заместитель главного инженера компании «Рязаньгоргаз» Игорь Кузнецов.

Напомним, 23 октября 2016 года в доме в 1-м Осеннем переулке произошел взрыв бытового газа. В результате погибли семь человек.


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