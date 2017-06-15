Сотрудникам Государственного Рязанского приборного завода объявили благодарность госкорпорации «Ростех»

Семерых сотрудников Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) отметили благодарностью госкорпорации «Ростех». Соответствующий приказ подписал генеральный директор компании Сергей Чемезов.
Благодарность объявлена за достигнутые трудовые успехи и большой личный вклад в формирование конкурентоспособного сектора экономики в сфере высокотехнологичного наукоемкого производства продукции военного и гражданского назначения.
В числе награжденных — главный конструктор по направлению Константин Забелин, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов Галина Галактионова, слесари механосборочных работ Владимир Андреев и Александр Кулешов, представители руководящего звена Алина Баранова, Николай Козлов и Николай Черненко.
Также АО «Государственный Рязанский приборный завод» отмечен Министерством промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области. Почетных грамот удостоены коллективы цеха гарантийного обслуживания, планово-экономического управления и отдельные работники предприятия. Грамоты вручены за высокие производственные показатели в труде, большой вклад в развитие отечественной авиационной промышленности, социально-экономическое развитие Рязани и области.
Справка
Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) — крупное предприятие российской радиоэлектронной промышленности. Образовано в 1918 году. Входит в состав Концерна Радиоэлектронные технологии. Основные направления деятельности: производство бортовых радиолокационных станций и систем управления вооружением для истребителей Миг-29, Су-27, Су-30, Су-35; разработка и производство бортовой радиоэлектронной аппаратуры для вертолетов, интегрированной бортовой аппаратуры опознавания государственной принадлежности и управления воздушным движением, цифровых вычислительных машин межвидового применения, интеллектуальных систем обработки видеоизображений для обзорных и обзорно-прицельных комплексов авиационного, наземного, морского применения, систем лазерной телеориентации управляемого оружия. Предприятие выпускает широкий спектр продукции гражданского назначения.