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8:27, 15 июня 2017 50
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Сенат США одобрил расширение санкций против России

Сенат США одобрил расширение санкций против России

Сенат США подавляющим большинством одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Новые меры представлены применении санкций в отношении Ирана, передает «РИА Новости».

В документе есть положение, не позволяющее президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.

Предложенные санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

В течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.

Законопроект теперь должна рассмотреть палата представителей конгресса, откуда уже отправится на подпись главе Белого дома, в случае утверждения.


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