Сенат США одобрил расширение санкций против России

Сенат США подавляющим большинством одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Новые меры представлены применении санкций в отношении Ирана, передает «
В документе есть положение, не позволяющее президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.
Предложенные санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.
В течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.
Законопроект теперь должна рассмотреть палата представителей конгресса, откуда уже отправится на подпись главе Белого дома, в случае утверждения.