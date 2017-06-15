Рязанской продавщице грозит крупный штраф за продажу пива подросткам

Сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани возбудили уголовное дело по факту неоднократной продажи спиртного подросткам в магазине на улице Чкалова. Продавщице грозит внушительный штраф.
В отдел полиции поступили сведения, что в Рязани в одном из магазинов на улице Чкалова подросткам продают спиртное. В ходе профилактических рейдов участковые уполномоченные полиции встретили рядом с магазином подростка с пивом, который указал, что приобрел алкогольную продукцию в этом торговом заведении. В отношении продавщицы были приняты соответствующие меры административного воздействия.
Позже полицейские вновь получили от местных жителей информацию, что рядом с этим торговым заведением видели несовершеннолетних с алкогольными напитками. В ходе обследования жилого массива сотрудники полиции заметили подростка со спиртным. Было установлено, что 50-летняя продавщица уже неоднократно реализовала спиртное несовершеннолетним.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.