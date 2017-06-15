Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:10, 15 июня 2017 157
 0    0

Рязанской продавщице грозит крупный штраф за продажу пива подросткам

Рязанской продавщице грозит крупный штраф за продажу пива подросткам

Сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани возбудили уголовное дело по факту неоднократной продажи спиртного подросткам в магазине на улице Чкалова. Продавщице грозит внушительный штраф.

В отдел полиции поступили сведения, что в Рязани в одном из магазинов на улице Чкалова подросткам продают спиртное. В ходе профилактических рейдов участковые уполномоченные полиции встретили рядом с магазином подростка с пивом, который указал, что приобрел алкогольную продукцию в этом торговом заведении. В отношении продавщицы были приняты соответствующие меры административного воздействия.

Позже полицейские вновь получили от местных жителей информацию, что рядом с этим торговым заведением видели несовершеннолетних с алкогольными напитками. В ходе обследования жилого массива сотрудники полиции заметили подростка со спиртным. Было установлено, что 50-летняя продавщица уже неоднократно реализовала спиртное несовершеннолетним.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:28, 15 июня 2017
«Билайн» предложил рязанцам два варианта мобильного интернета за рубежом
10:10, 15 июня 2017
Рязанской продавщице грозит крупный штраф за продажу пива подросткам
10:02, 15 июня 2017
Сотрудникам Государственного Рязанского приборного завода объявили благодарность госкорпорации «Ростех»
9:48, 15 июня 2017
В Евросоюзе отменили плату за роуминг
9:39, 15 июня 2017
Умер актер Алексей Баталов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Как Рязани открыть двери для туристов?

Как Рязани открыть двери для туристов? 2

В России есть примеры успешного развития и благоустройства городов за счет туризма. Соседний областной центр — Тула, Суздаль во Владимирской области, Углич в Ярославской… Каковы секреты их успеха?

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 147 603
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 11
21:22, 12 июня 2017 38 996
Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж 18
17:48, 6 июня 2017 26 348
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 20 274
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
21:09, 3 июня 2017 18 616
Рязанцы смогли увидеть «облака-убийцы». Фото
Все новости
Голосования

Можно ли легализовать марихуану в России по примеру других стран?

Окончание опроса: 24.06.2017
Архив голосований
Форум